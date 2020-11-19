Defneyaprağı tek

9 koşulu Ankara yarışlarında ilk ayaktaki Defneyaprağı ön plana çıkıyor. Bu safkanı tek bırakarak bugünkü altılımın çatısını oluşturacağım. İkinci ve son ayakların sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı birgün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:



1.AYAK: Start aldığı üç yarışını da ikinci bitiren Defneyaprağı’nın bu kez maidene veda etmesini bekliyorum. Altılılarına tek koymayı düşünmeyenler Flaying Girl ile Madolya’yı değerlendirebilirler.



2.AYAK: Flamboyant hep tabelanın yakınlarında yarışlarını bitiriyor, bu kez daha iyi koşmasını bekliyorum. Grubun formda safkanlarından Star Scream en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Eren efendi, Gaudi ve Ivor düşünülmeli.



3.AYAK: King Leo iyi duruma geldi. Bu kez çok iyi koşacağını düşünüyorum. Yeşildalga rakibidir. Büyükkenan ve Baba Kıvırcık daha fazla at yazacaklara tavsiyelerim.



4.AYAK: Sırasıyla ilk beş atın kazanma şansı var.



5.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Anıbela, Ayza Hanım ve Meybcan kuponlarda bulunması gereken safkanlardır.



6. AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde Topçu Hanım, Tiril Tiril, Sudoku, Silent Wave önceliklerim olmasına rağmen bu ayakta start alacak olan tüm tayların kazanma şansı var diye düşünüyorum. Çok at yazın ya da kapatın.