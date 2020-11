Lokum Oğlu’da dikkat

9 koşulu İstanbul’da sizlere cazip bir tek önereceğim. İkinci ayaktaki Lokum Oğlu’nu tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle son iki ayağa fazla at yazmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Uygun rakipler yanında start alan Birdello’yu başta tutuyorum. Başarılı yarışlar çıkaran My Perfection en yakın rakibidir. Bumerang ve Uludaz bu iki safkandan sonra düşünülebilir. Sürpriz Jack Sparrow...

2.AYAK: Bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Lokum Oğlu’nun iyi koşmasını bekliyorum. Gustav, Şahinşevket ve Karagül Beyi rakipleridir.

3.AYAK: Megaloman, Light Of Darkness ve Blaze To Victory kuponlarda bulunması gereken safkanlardır. Geniş oynayanlar Raul ile Redamancy’yi değerlendirebilir.

4.AYAK: İlk kez start alacak olan 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde Rambay, Mavi Rüzgar, Günberk ve Gülyaprağı şanslı gördüğüm isimlerdir.

5.AYAK: Sinoplu Merve’nin son koşusunu ölçü almayın. Bu kez daha iyi koşabilir. Balalayka da son koşusunda oldukça başarısızdı. O’na da dikkat edin. Niğbolu bu grupta her zaman iş yapar. Bu üçlüden sonra Selimabi ve Arifço diyorum.

6.AYAK: Kocapolat, Sancar ve Chris Bey kuponların olmazsa olmazları. Yükselabi, Beşkazalı ve Muzobaba diğer ihtimaller.