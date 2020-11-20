Sürpriz tekim Folgore

9 koşulu İstanbul’da bu kez sürpriz safkan olan üçüncü ayaktaki Folgare’yi tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle birinci, ikinci ve son ayaklara ise çok at yazacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk tercihim King Victory... Müsait kilosu ile kazanırsa altılıyı zıplatır. Son koşusunu beğendiğim Wolf Polat en yakın rakibidir. River Life, Sönmezbey, Team Master ve Titanium daha sonraki ihtimaller. Kızıl Yağız da iyi durumda ancak biraz kilosu ağır...

2.AYAK: Kral Abuzer ile Karakaplı kuponların olmazsa olmazları. Ateşin Kızı, Neniş, Irmak ve Köşkeroğlu bu ikiliden sonra düşünülmeli.

3.AYAK: Folgare düzeldi ve uygun grupta bu kez çok daha iyi koşacaktır. Kingdom Of Fire sert rakibidir. Sürpriz Filandoz ile Mi Victoria..

4.AYAK: Kilo avantajlarıyla İşinibilir ve Lazoğlum ön plana çıkıyorlar. Rakipleri Tatavla ile Karazeytin...

5.AYAK: Cheri Cheri Lady, Malones ve Çirçuz arasındaki mücadele bence birinciyi belirler...

6.AYAK: Zor bir yarış. Sıralamam Karbatur, Atik Yıldız, İzmirdağları, Tekinzade, Camuzdevranı ve Özgürkafkas şeklinde...



