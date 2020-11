Uçanabla tek

9 koşulu İstanbul yarışlarında ikinci ayaktaki Uçanabla ve beşinci ayaktaki Buzkralı bir adım önde gözüküyorlar. İlk ayak ve son ayaklara fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum.

1.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde Run For Masal, Marelina ve Lilyanna önceliklerim. Sea Captain, Di Maria, Hitomi ve Free Children daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Grubun en formda safkanı Uçanabla’nın finişi önde geçmesini bekliyorum. Rakip isteyenler Subike’yi değerlendirebilir.

3.AYAK: Denk güçlerin bu buluşmasında sıralamam Acıdilli Fatih, Sinanlı, Afacan, Berkalp, Son Emir ve Yoldaşhan şeklinde.

4.AYAK: Carrot’un son koşusunu güzeldi, bu kez de iyi koşacaktır. Depository ve Wind Blast rakipleridir.

5.AYAK: Buzkralı uygun bir grup buldu. Bu kez maidenden çıkabilir. Rakipleri Turap Bey ile Civanpehlivanı.

6.AYAK: Günün en zorlu koşusu. Mümkün olduğu kadar fazla at yazmakta yarar var. Deverov, Khan Of The Sea, Miss Jasmin, Angel Of Lion ve Mersinli kuponlarda bulunmalı. Bütçeniz el verdiğince kuponumda değerlendirdiğim safkanlara da çarpı atabilirsiniz.