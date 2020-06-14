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HaberlerVoleybol Haberleri Afyon Belediye Yüntaş, Alen Sket'i renklerine kattı
14.06.2020 - 16:19 | | AFYONKARAHİSAR (AA) -

Afyon Belediye Yüntaş, Alen Sket'i renklerine kattı

Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Slovenyalı smaçör Alen Sket'i kadrosuna kattı.

Afyon Belediye Yüntaş, Alen Sket'i renklerine kattı
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe ve Halkbank formaları giyen başarılı smaçör Alen Sket'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Sket ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

 

Afyon Belediye Yüntaş, Alen Sketi renklerine kattı

 

 

 

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