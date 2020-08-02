Afyon Belediyespor, Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Polski Cukier Torun forması giyen Chris Wright (30) ile Türk Telekom forması giyen Egemen Güven'i (23) kadrosuna katmıştır. Wright ile Güven'e 'Takımımıza hos? geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında bas?arılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD'li Wright oyun kurucu, Egemen Güven ise pivot mevkisinde görev alıyor. Her iki oyuncu ile de 1'er yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.