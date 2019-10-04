Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Ağaoğlu: Sosa ve Novak'la görüşmelerimiz sürüyor
04.10.2019 - 11:46 | | DHA

Ağaoğlu: Sosa ve Novak'la görüşmelerimiz sürüyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son haftaların formda ismi kaptan Sosa ve Novak'la sözleşme yenilemek için çalıştıklarını söyledi.

ABONE OL

Trabzonspor son haftalarda başarılı performansını gollerle taçlandıran kaptan Sosa ile sol bek Novak'ın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa ve Novak ile sözleşme uzatma noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzattık. Sırada Sosa ile Novak var. Daha işin başındayız.

"Mükemmel oynadı"

Sosa sadece bu sezon değil geçen sezonda takımın yükünü taşıyan kaptandı. Geçen sezon da bana göre mükemmel oynadı ve aynı mükemmellikte de devam ediyor ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: Sosa ve Novakla görüşmelerimiz sürüyor

 

 
    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
      Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
      Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
      Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
      Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
      Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da İbisevic bombası

    Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da İbisevic bombası

    Sıradaki Haber