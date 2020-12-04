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04.12.2020 - 15:33 | | TRABZON (AA)

Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ağaoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti. 

Ağaoğlu, enerji alanındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiği Bayraktar'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Ağaoğlundan Bakan Yardımcısı Bayraktara ziyaret


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