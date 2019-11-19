Ağaoğlu'ndan Sosa'ya: Herkesi ateşe atıyor, gençler rahatsız!

Yönetime kendileri geldikten sonra Sosa’da yaşanan değişimi herkesin gördüğüne dikkat çeken Ağaoğlu, “Artık kimse Sosa’nın aldığı parayı konuşmuyor... Çünkü sahada o kadar çok koşuyor ki, takımdaki herkesi ateşe atıyor. Özellikle genç oyuncular ondan rahatsız! 34 yaşındaki kaptan böyle koşunca, kendileri de daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini görüyorlar. Sosa, takımın teknik kapasitesi en yüksek isimlerinden biri olmasına rağmen, aynı zamanda en çok koşanlarından da biri. Çok büyük bir karakter” dedi.

‘Sembol olacak’

Başkan Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Sosa burada mutlu, biz de ondan mutluyuz. İsterim ki aktif futbolculuk hayatı bittikten sonra Trabzonspor’da kalmaya devam etsin. Kulüp içinde bir görev alsın. Sosa adım adım Trabzonspor’un sembol yabancılarından biri olma yolunda ilerliyor.”