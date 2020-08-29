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29.08.2020 - 18:19 | | AA

Ağrı'da şehit olan askerler için futbol kulüplerinden başsağlığı mesajı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Ağrı'da şehit olan askerler için futbol kulüplerinden başsağlığı mesajı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı. 

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe Kulübü, "Ağrı’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı. 

Galatasaray Kulübü, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor ise şu mesajı paylaştı: 

"Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

Ağrıda şehit olan askerler için futbol kulüplerinden başsağlığı mesajı

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