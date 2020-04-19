Aguirre: Maradona, hakemler ve takÄ±mÄ±yla Ã§ok konuÅŸurdu, Messi Ã§ok sessiz

UluslararasÄ± yayÄ±n yapan ESPN'in internet sitesi iÃ§in video konferans yÃ¶ntemiyle rÃ¶portaj veren Aguirre, Arjantin'in futbol dÃ¼ny

asÄ±na kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iki Ã¶nemli isim Maradona ile Messi'yi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak "Maradona'ya karÅŸÄ± 4 kez oynadÄ±m. Maradona sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir futbolcuydu ve Messi ile aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fark var. Maradona sahada hakemler ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§ok fazla konuÅŸurdu. Messi Ã§ok sessiz bir karakter, bunu yapmÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Teknik direktÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlarda Messi'yi durdurmak iÃ§in her ÅŸeyi denediÄŸini ancak bunu yapmanÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu kaydeden Aguirre, "Messi normal bir adam, ona sahada sadece topu verin yeter. Tekme bile atsanÄ±z Messi'yi asla antrenÃ¶r veya hakemlere baÄŸÄ±rÄ±rken gÃ¶remezsiniz. Maradona bambaÅŸka bir karakterdi. Ä°kisi de sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±. Sizin rakibiniz bile olsalar bu adamlarÄ± sahada izlemek keyif verici." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Messi'yi durdurabilmenin tek yolunun takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± keserek top aldÄ±rmamak olduÄŸunu vurgulayan 61 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktÃ¶r, Arjantinli futbolcu ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Ã§ok farklÄ± tarzlarda futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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