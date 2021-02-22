Ahmed Hassan'dan Beşiktaş yorumu: Bu sezon şampiyon!

Mısır futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Beşiktaş’ın eski oyuncularından Ahmed Hassan’a, Galatasaray’a transfer olan Mostafa Mohamed’le ilgili yorumlarının ardından bu kez eski takımını sorduk. Kariyerinde 184 kez Milli formayı giyerek bu alanda dünya rekorunu elinde bulunduran Hassan, 2003-2006 yılları arasında şu an Kara Kartal’ın başında olan teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte forma giydi. Mısırlı futbol adamı, Siyah-Beyazlılar’la ilgili olarak, “Beşiktaş’ın kalbimdeki yeri her zaman farklıdır. Orada top oynadığım dönemleri, büyük bir özlemle hatırlıyorum. Beşiktaş, harika taraftarlara sahip olan bir kulüptü. Elbette Beşiktaş’ın, bu sezon ligde çok başarılı olup, şampiyon olmasını umut ediyorum” dedi.

‘Yürekten başarılar’

Hassan, Sergen Yalçın’dan övgüyle söz ederek, “Takımın başında Sergen Yalçın gibi önemli bir isim var. Sergen, oyuncu olarak çok yetenekli ve büyük bir futbolcuydu. Umarım, hocalık yaşantısında da bu şekilde devam eder. Bu süreçte taraftarların, onun yanında olması ve ona destek vermesi çok önemli. Kendisine yürekten başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.