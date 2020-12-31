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31.12.2020 - 23:46 |

Ahmed Kutucu sürprizi! Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş devrede...

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden olan Ahmed Kutucu için Beşiktaş devreye girdi. Yıldız ismin ayrılığına Schalke sıcak bakıyor

Ahmed Kutucu sürprizi! Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş devrede...
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Adı Fenerbahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulüp devre arasında 20 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Eli rakibi Beşiktaş da aynı formülle yıldız ismi kadrosuna katmanın peşinde. 

Schalke ise gelen teklifleri değerlendirip yıldız ismi  bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor. Bundesliga ekibi bu satışla finansal olarak rahatlamanın planını yapıyor.

20 yaşındaki forvet bu sezon Bundesliga'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ahmed Kutucu, A Milli Takım formasını iki kez terletti.

Ahmed Kutucu sürprizi Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş devrede...

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