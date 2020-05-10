Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması!

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Ahmed Musa, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu söyleyen Ahmed Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem var." ifadelerini kullandı.

Ahmed Musa kimdir?

Ahmed Musa bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 17 maçta gol sevinci yaşayamazken, 5 asist kaydetti. Ahmed Musa tüm kulvarlarda ise 22 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Ahmed Musa'nın kulübü Al Nassr ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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