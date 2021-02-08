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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu: "Abdullah Avcı ile yükselen bir grafiğimiz var"
08.02.2021 - 21:42 |

Ahmet Ağaoğlu: "Abdullah Avcı ile yükselen bir grafiğimiz var"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"TIRMANMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Malatya Stadyumu'nun zeminini değerlendiren Ağaoğlu, "Malatyaspor için çok büyük dezavantaj. Kendi sahasının avantajını gerektiği gibi kullanabildiğini düşünmüyorum bu saha şartları altında. Zemin çok kötüydü. Hatta maçın başlarında Malatya'ya pahalıya mal oluyordu. Kalecinin kaçırdığı topta zeminin azizliği var. Oynanan futbolun kalitesinden ziyade atılan gol, alınan üç puan... Tırmanmaya devam ediyoruz." dedi.

"AVCI İLE YÜKSELEN BİR GRAFİĞİMİZ VAR"

Teknik direktör Abdullah Avcı'yla yükselişe geçtiklerini dile getiren başkan Ağaoğlu, "Abdullah Hoca ile beraber takımın değişen bir görüntüsü var. Ciddi şekilde artan performansı, yükselen bir grafiğimiz var. Mevcut oyuncu kadromuzla Abdullah Avcı'dan öncesi ve sonrası olarak bakmak çok doğru ve sağlıklı olur. Devre arasında yaptığımız 3 transferden 2'si çok önemli katkı veriyor. Yunus da eminim ki çok kısa zamanda fiziki gücü yakalayacak. Onun da takıma çok şey katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Önlerindeki fikstürü yorumlayan Trabzonspor Başkanı, "Malatya maçı neyse bizim için Beşiktaş maçı da oydu, Fenerbahçe maçı da aynı olacak. Hoca her zaman "Maç seçmiyoruz, maç maç ilerliyoruz." diyor. Bir sonraki maça bakacağız. Şu anda hocaya da sorsanız önümüzde Gaziantep maçı var, ona hazırlanıyoruz diyecektir." şeklinde konuştu.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Ahmet Ağaoğlu, "4. sıradasınız, zirve için hesaplama yapıyor musunuz?" sorusuna ise, "Ne 14'üncüyken hesap kitap yapılır ne de 4'üncüyken... Sezon bittiği zaman nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz." cevabını verdi.

Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı ile yükselen bir grafiğimiz var

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