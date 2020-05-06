Ahmet Ağaoğlu: Biz baştan beri hiçbir görüş belirtmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin yeniden başlatılma kararının ardından açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Liglerin oynanmamasını isteyen dört kulüpten birinin Trabzonspor olduğuna dair algılar var. Biz baştan beri hiçbir görüş belirtmedik." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Henüz adı konulamayan, nasıl yürütüleceği belli olmayan çok konu var. Bunlardan en basiti, maçlar oynanmaya başladığı anda, varsayalım ki bir sporcu korona pozitif çıktı, TFF'nin düşüncesi bu oyuncu oynayamaz. Böyle bir durumda, yakın temasta bulunduğu tüm insanlar karantina altına alınırlar. Bir oyuncunuzu, devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz. Burada TFF, sadece takvim belirlemiştir. Bu işin nihai kararını verecek olan kurul ve bakanlığın tavsiyeleri sonucunda hükumettir. Takvim olarak pek sıkıntılı bir durum görünmüyor. Eğer şartlar oynamaya müsait olursa, bir haftada iki maç oynayıp, 4-5 hafta içinde bu işi bitirmek bizim tercihimiz olurdu. Orada bir 'şimdilik' ibaresi var. Bu sadece belirlenen bir takvimdir. Sayın TFF Başkanı konuşmalarından ve satır aralarındaki ifadelerinden anladığım kadarıyla, bunun sadece takvim belirleme olduğunu, nihai kararın da hükumet kararına bağlı olduğu anlaşılıyor. Sosyal medya üstünden bir algı yaratılmaya çalışılıyor. 14 kulüp oynansın, 4 kulüp de oynanmasın yönünde görüş belirtmiş. Bu dört kulüpten biri Trabzonspor gibi bir algı yürütülüyor. Ortada bir pandemi var, devletin karar ne olursa olsun Trabzonspor saygılı olur. Lig lideri olmamıza rağmen, lig tescil edilsin diye bir ifade de kullanabilirdik biz. Devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğe girişmedik biz. Her zaman için devletin verdiği karara saygı duymak ve yardımcı olmak hepimizin görevidir. Ben bunu ligler başlayacak şeklinde yorumlamıyorum. Ne pahasına olursa olsun şampiyonluk gelsin fikir yapısında hiçbir zaman olmayacağız."

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