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30.07.2020 - 00:44 |

Ahmet Ağaoğlu: "Bunu gerçekten hak ettiler"

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: "Bunu gerçekten hak ettiler"
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu başarı tamamen oyuncuların başarısı, yönetim olarak bizim yaptığımız pek bir şey yok. Trabzon şehrine yakışan, Trabzonspor'un adına yakışan bir mücadeleyi verebilmeleri için biz önlerini açtık. Sezon içinde bir takım sıkıntılar oldu, federasyonun aldığı bir karar var. Onunla alakalı olarak bu akşam konuşmak istemiyorum, yarın veya bayramın 1. gününü konuşma hakkını rezerve olarak tutuyorum."

"Böyle de devam edeceğiz"
"Trabzonspor haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takım. Eminim ki can sıkıyoruz, sempatik gelmiyoruz. Böyle de devam edeceğiz"

"Bunu gerçekten hak ettiler"
"Camiamızın beklediği bu değildi ama bir şeyden emin olabilir ki bu çocuklar iki tarafta da mücadele etti. Bunu gerçekten hak ettiler, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Söke söke, kopara kopara kupayı aldık. Lig mücadelesinde, sadece sahada verdiğiniz mücadele yeterli olmuyor. Haksızlıklar, adaletsizlikler ve emeğe saygısızlığın hakim olduğu bir ortam..."

"Bana 350 bin lira ceza geldi, neredeyse bir asgari ücretlinin 20 yıllık maaşını TFF'ye bıraktım."

Ahmet Ağaoğlu: Bunu gerçekten hak ettiler

"65 maçı nasıl oynayacağız?"
"Madem küme düşme olmayacaktı, bu lig niye oynandı? 20 kulübün ittifakı falan diyorlar, bunu kabul etmiyorum. Ciddi bir gelir düşüşü yaşanacak, bu gelir kaybının nasıl karşılanacağı konusunda da kulüplere teminat verilmesi gerek dedik. Artı takvim nasıl oluşacak, 65 maçı nasıl oynayacağız?"

"Küme düşme olmadığına göre, ligin üstü dizayn edildi, üst tarafa şekil vermek için lig oynandı. Bugün yaşananlara anlam veremiyorum! Karşı karşıya kaldığımız durum can sıkıcı. 8 ayda, 32 haftada, 65 maç nasıl oynanacak, hangi kadroyla oynayacaksınız?"

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