Ahmet Ağaoğlu: ‘Devamı gelecek’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı’dan yeni transferlere, ekonomik yapıdan kulüp hedeflerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz, camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz” dedi.



Ağaoğlu, Sörloth için açıklamalar da yaparak, “Sörloth bizim marka elçimiz. Geliştirdiğimiz ve sattığımız bir oyuncu, çok önemli. Bir sonraki satışında da yüzde 20 gelir edeceğimiz bir oyuncu olduğu için sürekli bizim radarımızda ve temas halindeyiz” diye konuştu.



Takımına destek olan bordo-mavili başkan, “Takımdaki oyuncularla ilgili benden negatif bir şey duyamazsınız. Baker, Flavio, Hugo, Edgar gibi isimler Avrupa takımlarının radarında. Belki de bu hafta bu isimlerle ilgili haberler duyacaksınız. Pandemi olmasına rağmen bu oyuncularımızı Avrupa’dan izlemeye gelecek sportif direktörler ve scout ekipleri var. Trabzon’a gelecekler” ifadelerini kullandı.

‘Yetki Avcı’da’

Transfer çalışmaları ile ilgili birkaç hafta sonra somut adımlar atılacağını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Transfer tamamen hocanın tasarrufunda. Hocamız ve izleme ekibinin birlikte yapacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak bir durum. Hocamızla ‘Birkaç hafta geçsin, oyuncuların gerçek performanslarını görelim, maçlar kazanalım’ diye konuştuk. Transferlerle ilgili kararını verecek” dedi.

Ağaoğlu’ndan ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ağaoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Ağaoğlu, enerji alanındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiği Bayraktar’a, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

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