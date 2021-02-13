Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Trabzonspor’da yeni transferler Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir için imza töreni düzenlendi. En fazla bonservis ödedikleri zamanı geride bıraktıklarını belirten bordo-mavili takımın patronu, “Büyük paralar verdim, içim yandı, fakat gözüm arkada kalmayacak” dedi.

Trabzonspor’da Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla devre arasında takıma kazandırılan Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı’ya imza töreni düzenlendi.

Tek tek oyuncuların transferini değerlendiren Ağaoğlu, Yunus Mallı’yı, Abdullah Avcı’nın ısrarla istediğini belirterek, “Kendisine teşekkür ederim, kazandığı paradan büyük bir fedakârlık yaptı. 3’te 1 rakamına Trabzonspor’a geldi. Başarıya ne kadar istekli olduğunun göstergesi. İnşallah eski formunu yeniden yakalayacak ve yeniden Milli Takım’da oynayacak” dedi.

Anastasios Bakasetas’ın ilginç bir transfer olduğunu vurgulayan bordo-mavili takımın patronu, “Trabzonspor’da oynamak istemesi, bu transferin gerçekleşmesinde büyük etken. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ederim. Bakasetas sağlam karakter, hiç yabancılık çekmedi” ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak belki de en fazla bonservis ödedikleri dönemi yaşadıklarını vurgulayan Ağaoğlu, “Berat Özdemir’i 2,5 milyon euroya aldık. Büyük paralar verdim, içim yandı, fakat gözüm arkada kalmayacak. Bonservis ödemeyi sevmem ama ödediğimiz paralar Türkiye’de kaldı. Beni en çok bu sevindirdi” diye konuştu.

Ağaoğlu konuşmasını şöyle noktaladı: “Tüm futbolcularımız ayırt etmeksizin bizim en değerlilerimizdir. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun, ailelerin bize emanetidir, hepsi. Dolayısıyla, yeri zamanı gelirse kendi ailelerimizin önünde tutarız oyuncularımızı.”

‘Çocukluk hayalimdi’

Bordo-mavili takımda attığı iki golle yıldızlaşan Bakasetas, “Trabzonspor gibi büyük bir takımda olduğum için mutluyum” dedi. Yunan futbolcu şöyle devam etti: “Çocukluğumdan beri hayalim, her maçı kazanmaya oynayan, kupalar kaldırma hedefi olan bir takımda oynamaktı. Trabzon’da sıcak karşılandım. Geldiğim andan beri, bu kulübe ve insanlara hissettiğim sevgi herhangi bir şeyle değişmez.”

‘Olmam gereken yerdeyim’

Trabzonspor’a ve destek verenlere teşekkür eden Yunus Mallı, bu sevgiye layık olabilmek için var gücüyle çalışacağının altını çizdi.

Tecrübeli forvet, “Olmam gereken yerde, doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Futbolun Trabzon’da ne demek olduğunu biliyorum. Almanya’da doğdum ama Karadenizliyim. Bu benim için ayrı bir gurur. Tekrar eski günlerime döneceğim” dedi.

‘Rüyada gibiyim’

Bordo-mavili takıma geldiği günden itibaren ilk 11’in değişilmez isimlerinden olan Berat Özdemir ise “Rüyada gibiyim, hala heyecanlıyım” diye konuştu. Kendisinden beklenenlerin farkında olduğunu belirten genç futbolcu, “Trabzonspor’un yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapacağım” dedi.