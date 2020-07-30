Ahmet Ağaoğlu: Ligin üstü dizayn edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, küme düşmenin kaldırılmasına açtı ağzını yumdu gözünü: "Federasyonun bugün (dün) aldığı karar garip! Yaşananlara anlam veremiyorum! Karşı karşıya kaldığımız durum can sıkıcı. 8 ayda, 65 maç nasıl oynanacak, hangi kadroyla oynayacaksınız? O gelir kaybı nasıl karşılanacak? Biz bunları söyledikten 24 saat sonra karar alındı. Ligden düşmenin kaldırılması kararı çabucak alındığına göre demek ki bu, çekmecede bekleyen bir karardı. Madem küme düşme olmayacaktı bu lig neden oynandı? Küme düşme olmadığına göre, ligin üstü dizayn edildi, üst tarafa şekil vermek için lig oynandı. 20 kulübün ittifakı falan diyorlar, bunu kabul etmiyorum. TFF'nin kararına saygılıyız ama kabul etmiyoruz. Kulüpler Birliği'nde benim gibi düşünen başkanlar da var."

"Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor"

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının bu sezon lig ve kupada başarıyı hak ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşadığımız birtakım olumsuzluklar, sıkıntılar ve uygunsuzluklar lig yarışında bizi geride bıraktı. En son Atay Aktuğ'un başkanlık yaptığı dönemde lig ikincisi ve kupa şampiyonu olmuştuk. Yapılan birtakım eleştirilerin büyük bir bölümüne hak veriyorum. Son maçlarda şampiyonluğun elimizden gitmiş olmasının üzüntüsü ve sıkıntısı... Kupalar kolay kazanılmıyor. Takım kupada önemli mücadele verdi. Sörloth enteresan bir çocuk. Açılışı ve burada da kapanışı o yaptı. İyi bir mücadeleydi. Bana göre Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor. Bu kupayı da hak ediyorduk. Oyuncularım çok büyük bir başarının altına imza attılar. Hüseyin Çimşir'e de teşekkür ediyorum. Eddie Newton'u da tebrik ediyorum. Kısa sürede kariyerine bir kupa eklemiş oldu. Taraftarlara ve camiaya armağan olsun. Biraz daha sakin olsunlar. Her sene üstüne koya koya gidiyoruz."

BAŞKAN HAVALARDA

Bordo-mavili futbolcular Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu havalara attılar.

TRABZON'DA BÜYÜK COŞKU

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı alması kentte büyük sevinç yarattı.. Bordo-mavili taraftarlar, kupanın coşkusunu doyasıya yaşadı.

İŞTE AVRUPA YOLCULARI

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar da belli oldu:

BAŞAKŞEHİR (Şampiyon) - Şampiyonlar Ligi.

TRABZONSPOR (Lig ikincisi) - Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.

BEŞİKTAŞ (Lig üçüncüsü) - UEFA Avrupa Ligi.

SİVASSPOR (Lig dördüncüsü) - UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu.

AYTEMİZ ALANYASPOR (Lig beşincisi) - UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu.