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30.09.2020 - 07:00 |

Ahmet Ağaoğlu: ‘Sabrın sonu selamet’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hem sahada hem kasada hem masada güçlü bir kulüp hedefine doğru hızla yürüdüklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: ‘Sabrın sonu selamet’
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Borçsuz Trabzonspor mesajı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hem sahada hem kasada hem masada güçlü bir kulüp hedefine doğru hızla yürüdüklerini söyledi. Göreve geldikten sonra 1 milyar 100 milyon liralık ödeme yaptıklarının altını çizen Ağaoğlu, “30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla borcumuz yine 900 milyon lira civarında. Güncel kur üzerinden 110 milyon euro. Bu şekilde ekonomik istikrarla devam ettiğimiz sürece 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu, Trabzonspor ailesinin hep birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür” dedi.

‘Her alanda değerlendik’
Bordo-mavili kulübün her alanda değer kazandığına vurgu yapan Başkan Ağaoğlu, “Göreve geldiğimizde 164 milyon lira olan Borsa İstanbul’daki değerimiz 1,2 milyar lira oldu. Sörloth’un satışından önce 86 milyon euro ile Türkiye’nin en değerli kulübüydük. Yeni transferlerimizin performansıyla yeniden Türkiye’nin en değerlisi olacağımıza eminim. Bize gönül veren herkes sabırla Trabzonspor’un yanında olmalı. ‘Sabrın sonu selamettir’ derler. Sabredersek, arzuladığımız limana ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: ‘Sabrın sonu selamet’

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