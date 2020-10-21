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21.10.2020 - 11:00 |

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor idmanında sahaya indi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavililerin idmanında sahaya indi ve teknik ekiple 10 dakika kadar süren bir toplantı yaptı.

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Trabzonspor, Süper Lig’deki kötü gidişata 6. hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla son vermek istiyor. Ligde 1 galibiyet 2 beraberlik 2 de mağlubiyet alan Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezonki performansından bir hayli uzak gözüküyor.

AĞAOĞLU, EDDIE NEWTON’LA 10 DAKİKA KONUŞTU
Asist Analiz'in özel haberine göre bu bağlamda takımı ateşlemek isteyen bordo-mavili kulübün 1 numarası Ahmet Ağaoğlu, idmandan önce tüm teknik ekiple birlikte toplantı yaptı. Yaklaşık olarak 10 dakika kadar Eddie Newton’un ekibiyle konuşan Ağaoğlu, derbi öncesi kritik bir zirve gerçekleştirdi.

PARMAK VE EKUBAN YOK
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, sağlığına kavuşan Anthony Nwakaeme antrenmanlara tekrardan başladı. Bordo-mavililerin diğer bir eksikleri Abdulkadir Parmak ve Ekuban ise koronavirüs karantinası nedeniyle son yapılan idmana katılamadı.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor idmanında sahaya indi

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