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03.06.2020 - 15:57 | | TRABZON,(DHA)

Ahmet Ağaoğlu'nda genç oyuncuya ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımda omuzundan ameliyat olan genç oyuncu Kaan Moradaoğlu’nu ziyaret etti.

Ahmet Ağaoğlu'nda genç oyuncuya ziyaret
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Genç oyuncuya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Ahmet Ağaoğlu, “Kaan tüm gençlerimiz gibi değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem okulunda, hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

 

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