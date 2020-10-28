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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
28.10.2020 - 15:18 | | AA

Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde olduklarını anımsatarak, "Cumhuriyetimizin sadece yönetim şekli değil, bir duruş ve bir karakter olduğuna inanan bizler, 29 Ekim'i ilk günkü coşkumuzla karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, her daim yolumuzu ve hedefimizi belirleyen tek gerçektir. Bu ilkelerden taviz vermeden aydınlık geleceğe yürümek, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup kollamaktan geçmektedir. Bu görev hepimizindir. Cumhuriyetimizi kurarak bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

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Ahmet Ağaoğlundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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