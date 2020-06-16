16.06.2020 - 22:59 |
Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara: İçeri dönün...
Trabzonspor 90 dakikanın ardından sahanın ortasında final sevinci yaşamak istedi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu oyuncuları uyardı, takımın içeri dönmesini istedi.
Celal Umut Eren/Skorer
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Maç sonunda bordo-mavili futbolcular kupa finalinin coşkusunu yaşamak istedi. Saha ortasında sevinmeye hazırlanan futbolcuları Başkan Ahmet Ağaoğlu uyardı. Başkan Ağaoğlu, tüm takımın içeri dönmesini istedi.
Ali Koç'tan Ağaoğlu'na tebrik
Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yanına giderek Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti ve takımını işaret etti. Bu sırada Ağaoğlu takımın içeri geldiğini söyledi. İkinci Başkan Semih Özsoy kenarda hem tebrik etti hem de bazı oyuncuların aşırı sevinçlerini Ağaoğlu'na gösterdi. Trabzonspor Başkanı da bir sorun olmadığını aktardı.