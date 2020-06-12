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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!
12.06.2020 - 23:49 |

Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçı öncesi "Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!
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Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor."

"Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz."

 

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