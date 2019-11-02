Ahmet Ağaoğlu'ndan penaltı isyanı

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, 10. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk etti. Zirve hesapları yapan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgi ile ayrılınca büyük şok yaşadı. İzmir ekibi ise Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası 3 puanla tanıştı ve ligin kritik haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sörloth sol taraftan içeri çevirdi. Topu konrol eden ve dönerek şutunu atan Koray'ın vuruşunda savunma topa ayak koymayı başardı. Bu sırada Trabzonspor cephesi penaltı bekledi, ancak hakem devam kararı verdi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz, kurallar değişmediyse eğer, bizim bilmediğimiz değişen birşeyler mi var?" ifadelerini kullanarak isyan etti.

Hırsız paylaşımı

Açıklamalarının dışında Başkan Ağaoğlu, sosyal medyasından hırsız görseli atarak hakemlerin puanlarını çaldıklarını ima etti.