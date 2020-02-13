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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Tahkim'e gideceğiz
13.02.2020 - 17:56 |

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Tahkim'e gideceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Alexander Sörloth'un cezasını 1 maça indirmek için Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Tahkim'e gideceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Alexander Sörloth'un cezasını 1 maça indirmek için Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu şu açıklamayı yaptı;

"Sörloth'a verilen ceza kabul edilemez. Cezanın 1 maça indirilmesi için Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Geçmişte örnekleri var."

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