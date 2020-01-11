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11.01.2020 - 08:00 |

Ahmet Ağaoğlu'nun Talisca isyanı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaşlı eski futbolcunun gündeme getirilmesine net bir cevap verdi, “Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu” diyerek tepkisini dile getirdi

Ahmet Ağaoğlu'nun Talisca isyanı!
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer konusunda ortaya atılan iddialardan sıkılırken, özellikle Talisca için ortaya çıkan haberlere ve dedikodulara karşılık verdi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer konusunda ortaya atılan iddialardan sıkılırken, özellikle Talisca için ortaya çıkan haberlere ve dedikodulara karşılık verdi.Bordo-mavililerin başkanı, “Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu. Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı” ifadesini kullandı.Bordo-mavili taraftara fazla beklenti içinde olmamaları çağrısında bulunan Ağaoğlu, “Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor’a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz” yorumunu yaptı.Bu arada bir iddia da France Football’dan geldi. Haberde Trabzonspor, Sparta Prag’ın 10 numarası Guelor Kanga için pazarlıkta olduğunu duyurulurken şu ifadeler yer aldı:“Türk kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanga’yı düşük bir bedelle almak istiyor. Transfer her an sonuçlanabilir.”

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