Ahmet Ağaoğu'ndan Alanyaspor açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maç sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi.

"KIVILCIMIN PATLAMA NOKTASI"

"Ben kendimi dün yaşadıklarım gibi hayatımda hiç görmedim. 62 yaşındayım. 35 yıldır da sporun içinde yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı, başından sonuna kadar. Bize 'Yavşaklar, şampiyon olamazsınız. Siz mi şampiyon olacaksınız' gibi ifadeler kullandılar. Maçın gergin geçeceğini biliyordum ama bu düzeyde beklemiyordum. 2 dakika daha sıkıntı yaşanmasa biz stadı terk edecektik ama tam o arada bir beyefendi arkadan kopup geldi ve parmağını sallayarak bilmem ne oğlu bilmem neler demeye başladı. Kıvılcımın patlama noktası da o oldu."

"TELEFONU SURATIMA DOĞRU TUTUYOR"

"Alanya Başkanı, elinde telefonla 'Abime küfrediyorsun' diyerek gelmeye başladı. Telefonda da 'Abim Protokol 2' yazıyor. Telefonu da suratıma doğru tutuyor, herhalde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı. Vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde, o kadar sıkıntılı insan değiliz. Bizi ısrarla bir şeyin içine çekmeye çalıştılar ve bunda başarılı oldular. Hoş olmayan, yaşanmaması gereken şeyler oldu. Camiamızdan ve Türk haklından özür diliyorum. Bize küfreden kişinin kulüp müdürü olduğu ve Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı. Ağzı alkol kokuyordu. Midem bulandı" diyecek kadar yalan söyleyen bir insandan her türlü şey beklenir.",

"TRABZONSPOR SIRADAN BİR KULÜP DEĞİLDİR"



"MHK hakemlerin performansından memnunsa bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir - Trabzon maçında Nwakaeme'ye yapılan hareket penaltı mı, değil mi? Peşinden Göztepe maçında VAR devreye giriyor Da Costa'nın pozisyonuna penaltı verildi. Eğer MHK Başkanı bunlardan çok memnunsa benim söyleyecek lafım yok. VAR'ın nerede devreye girip girmediğini hala anlayabilmiş değiliz. Yapanın, yaptığının yanında kar kaldığı günler yaşıyoruz. Bunlar artık sıradan olmaya başladı. Trabzonspor sıradan bir kulüp değildir. Trabzonspor düzene baş kaldıran, güce karşı verilen savaşın sembolü olmuş bir kulüptür. Bulanık suda balık avlamaya çalışanlar dikkatli olsunlar. Kefal avlamaya çalışırken parmaklarını piranalara kaptırırlar."



"TURUNCU MAVİ KIYAFET EROL BULUT'A YAKIŞMIŞ"



"Erol Bulut benim muhatabım değil. Onun ifadelerini değerlendirecek değilim. Ben bir kulüp başkanımıyım, o bir teknik direktör. Söylediği sözler kendisini bağlar. Turuncu mavi kıyafeti kendisine çok yakışmış. Bakıldığı zaman hoş geliyordu. Tekstil yönünden değerlendiriyorum. Teşvik primi falan bunlar benim konularım değil. 1 hafta önce oynadıkları futbolla bizim maçta oynadıkları aynı değildi. İnşallah bu futbollarını biraz daha geliştirirler."



"FENERBAHÇE MAÇINDA HİÇBİR SIKINTI OLMADI"



"Bizim en çok tartıştığımız kulüp Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe maçından önce Sayın Ali Koç bizi aradı ve, "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye sordu. Bu bir gelenektir, misafirperverliktir. Lobide bizi çok güzel ağırladılar, ikramlarda bulundular. 1,5 saat sohbet ettik. Sonra maçı izedik. Biz gollerimize sevindik, onlar gollerine sevindi. Hatta biz biraz sevincin dozunu bile kaçırmış olabiliriz. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmadı. Maç sonunda Fenerbahçeli yöneticiler gelip teker teker tebrik ettiler."



"HER MAÇI AYNI CİDDİYETLE OYNAMAK ZORUNDAYIZ"



"Kazandığımız ve puan kaybettiğimiz maçlarda sevinç ve üzüntülerimizi o gece orada bırakamazsak önümüze bakma şansını kaybederiz. Biz bunun bilincindeyiz. Bu tecrübe ve birikime sahibiz. Her maçı aynı ciddiyet ve performansla oynamak zorundayız. Tüm rakiplerimize de aynı saygıyı göstermek zorundayız. Rakibimize saygı göstermezsek anında cezayı keserler. Bizim için mücadele yeniden başladı."