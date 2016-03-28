Ahmet Baydar: 'Aldığım duyuma göre F.Bahçe maçının günü değiştirilecek' '

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 26. haftasında güvenlik nedeniyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 13 Nisan Çarşamba günü oynayacağını anımsattı.

Ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile 10 Nisan Pazar günü sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Baydar, şöyle devam etti:

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin gününün açıklanmasının ardından 10 Nisan Pazar günü oynayacağımız Fenerbahçe maçının gününün değiştirileceği yönünde duyum aldık. Böyle bir kararı kulüp ve camia olarak istemiyoruz. Maç gününün ve saatinin değişmesi durumunda sezon boyunca tüm spor kamuoyunun övgüsünü kazanmış olan Konyaspor taraftarına durumu anlatamayacağımız gibi kendilerine de haksızlık yapılmış olur. Maçın pazar günü hariç herhangi bir güne alınması durumunda taraftarımız maça gelmekte zorluk çekecektir. Bu durumu kabul edemeyiz. Talepler, zincirleme başka talepleri de getirecektir. Bu konuda federasyonumuzun adil karar vereceğine inancımız tam."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinin belirlenmesinin ardından Süper Lig'de 28 ve 29. hafta maç programlarında bazı değişikliklerin yapılacağını söylemişti.