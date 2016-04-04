Ahmet Baydar: 'Ligi 3. sırada tamamlamak istiyoruz'

Baydar, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçından galip ayrılarak, üçüncü sıradaki yerlerini koruduklarını belirterek, "Bu galibiyet, son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayan takımımız adına çok değerliydi. Bir maçı daha kayıpsız geçtik. Takımımız, Konyaspor tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor ama esas amacımız mücadelemizi sezon sonuna kadar devam ettirerek, ligi bulunduğumuz yerde tamamlamak." diye konuştu.

Ahmet Baydar, ligin 28. haftasında cumartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile oynayacaklarına dikkati çekerek, "Hedefleri doğrultusunda mücadele veren iki takımın maçı olacak. Fenerbahçe karşısında taraftarlarımızın önünde oynama avantajını iyi kullanarak, yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah bunu başararak, bizlere destek olacak taraftarlarımızı bir kez daha mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.