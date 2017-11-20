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20.11.2017 - 13:17 | | AA

Ahmet Baydar: "Marsilya'yı yenecek güce sahibiz"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Marsilya'yı yenerek hem ülke puanına katkı sağlamayı hem de Konya taraftarı ile tüm Türkiye'nin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunu başarabilecek güce sahibiz." dedi.

Ahmet Baydar: "Marsilya'yı yenecek güce sahibiz"
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Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, hafta sonu Antalyaspor ile karşılaştıkları müsabakada, taraftarla ilk kez buluştuklarını anımsattı.

Tribünleri dolduran Konyaspor taraftarına teşekkür eden Baydar, "Onlara bu karşılaşmada üç puan armağan edebilmeyi çok isterdik ancak baştan sona üstünlüğümüz ile geçen müsabakada ikinci golü bulmada yeterince başarılı olamadık ve maç 1-1 berabere tamamlandı. Ancak sahada ne yaptığını bilen, oyuna hükmeden, istediği gibi yönlendiren bir Atiker Konyaspor vardı." ifadelerini kullandı.

Baydar, teknik direktör Mehmet Özdilek'in takım üzerindeki etkisinin belirgin şekilde ortaya çıkmaya başladığını vurgulayarak, futbolcuların performansının giderek yükselmesinin kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

"Seyircimizin önünde yine tarih yazmak istiyoruz"

Yoğun bir maç trafiği içine gireceklerine dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"UEFA, Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarını peş peşe oynayacağız. Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde kaderimizi belirleyecek önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmada itici gücümüz her zamanki gibi taraftarımız olacak. Marsilya'yı yenerek hem ülke puanına katkı sağlamayı hem de Konyamızla birlikte milletimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Fransa'da oynadığımız ilk karşılaşmada önemli pozisyonlara girmiş ancak değerlendirememiştik. Şimdi seyircimizin önünde yine tarih yazmak istiyoruz."

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