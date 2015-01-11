Ahmet Baydar'dan taraftara teşekkür

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı taraftarların ligin ilk yarısında kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, Türkiye’ye örnek olduklarını dile getirdi.

Ligin ilk yarısında oynadıkları maçlarda taraftarların büyük desteğini gördüklerini ifade eden Baydar, “Ligin ilk yarısında en büyük katkı taraftarımızdan geldi. Süper Lig’de örnek olacak bir taraftarlık sergilediler. Şu ana kadar Passolig’de 60 binin üzerini çıktık. Aynı zamanda kombinede 15-16 bini bulduk. Taraftarlarımız takımlarını özverili bir şekilde destekleyip kötü oynadıkları maçlarda bile alkışladılar. Bu noktada taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.