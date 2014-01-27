Ahmet Görkem Çaykur Rizespor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, defans hattını güçlendirmek için Elazığsporlu oyuncu Ahmet Görkem Görk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah “Daha evvel de takımımız formasını giymiş olan 1983 doğumlu defans oyuncusu Ahmet Görkem GÖRK ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza, "yuvaya hoş geldin" dileklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

Ahmet Görkem Görk, futbola 1999 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2002 yılında profesyonel olan Ahmet Görkem Görk, daha sonra sırasıyla Ç.Rizespor ve Boluspor, Konyaspor, Adanaspor formaları giydi. 2010-2011 sezonun sonunda Adanaspor'dan ayrılarak 1. Lig’e yeni yükselen Elazığspor'a geçti. Elazığspor ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Görk, bu takımla 2014 yılına kadar 52 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 2013-14 ara transfer döneminde ise ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle serbest kaldı.

(İHA)