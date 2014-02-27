Ahmet Görkem: G.Saray maçını kazanmalıyız

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Pazar sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlığı nedeniyle Almanya'da tedavi olan Engin Baytar katılmazken, Lomana Lualua salonda çalıştı. Sakatlığı bulunan Hurşut Meriç takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular, konuşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Karadeniz temsilcisi, beşe iki pas çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Defans oyuncusu Ahmet Görkem Görk, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyun olarak iyi olduklarını, çektikleri 23 şuttan hiç birinin gol olmadığını belirterek, "Adeta top bizi sevmedi. Çok iyi oynadığımız bir oyun ancak sonunda kazanamadık" dedi. Hafta sonu Galatasaray ile zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Akmet Görkem, "Son haftalardaki iyi oyunumuzu artık sonuca yansıtmak zorundayız. Kimse iyi oyuna puan vermiyor kötü oynasak da kazanmak zorundayız. Herkes bizi eleştirsin ama yeter ki biz kazanalım. Galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamasının çok fazla bir avantaj olmayacağını kaydeden Ahmet, "İlk yarıda bu maç oynansa belki kadro değişikliği, farklı tercihler düşünebilirdik ama iki takımda hedefi doğrultusunda kazanmak zorunda. Galatasaray'da yorgunluk olsa da tecrübesi ile bunu aşacaklardır. Biz de bu bilinçle çok daha dikkatli oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.