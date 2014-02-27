Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ahmet Görkem: G.Saray maçını kazanmalıyız
27.02.2014 - 16:01 | | RİZE (AA)

Ahmet Görkem: G.Saray maçını kazanmalıyız

Defans oyuncusu Ahmet Görkem Görk, "İyi oyuna kimse puan vermiyor. Kötü oynasak da kazanmak zorundayız" dedi.

Ahmet Görkem: G.Saray maçını kazanmalıyız
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Pazar sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlığı nedeniyle Almanya'da tedavi olan Engin Baytar katılmazken, Lomana Lualua salonda çalıştı. Sakatlığı bulunan Hurşut Meriç takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular, konuşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Karadeniz temsilcisi, beşe iki pas çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Defans oyuncusu Ahmet Görkem Görk, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyun olarak iyi olduklarını, çektikleri 23 şuttan hiç birinin gol olmadığını belirterek, "Adeta top bizi sevmedi. Çok iyi oynadığımız bir oyun ancak sonunda kazanamadık" dedi. Hafta sonu Galatasaray ile zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Akmet Görkem, "Son haftalardaki iyi oyunumuzu artık sonuca yansıtmak zorundayız. Kimse iyi oyuna puan vermiyor kötü oynasak da kazanmak zorundayız. Herkes bizi eleştirsin ama yeter ki biz kazanalım. Galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamasının çok fazla bir avantaj olmayacağını kaydeden Ahmet, "İlk yarıda bu maç oynansa belki kadro değişikliği, farklı tercihler düşünebilirdik ama iki takımda hedefi doğrultusunda kazanmak zorunda. Galatasaray'da yorgunluk olsa da tecrübesi ile bunu aşacaklardır. Biz de bu bilinçle çok daha dikkatli oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber