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30.06.2015 - 11:42 | | RİZE (AA)

Ahmet İlhan Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladı.

Ahmet İlhan Çaykur Rizespor'da
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor daha önce anlaşmaya vardığı Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer komitesi başkanı Koray Deniz'in geçen sezon Kardemir Karabükspor'da oynayan Ahmet İlhan Özek ve Akhisar Belediyespor'da forma giyen Mehmet Akyüz ile İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından bir araya geldiği ifade edildi.
Açıklamada, Ahmet İlhan ile 3, Mehmet Akyüz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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