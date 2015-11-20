Ahmet İlhan: Osmanlıspor maçı Galatasaray maçından daha önemli

Ahmet İlhan Özek, Osmanlıspor maçının kendileri açısından Galatasaray karşılaşmasından daha büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Osmanlıspor maçı bizim Galatasaray maçından çok daha önemli bir maç. Çünkü bizim rakibimiz büyük kulüpler değil. Osmanlıspor ile puanlarımız aynı. Şu an görünen büyük rakibimiz Osmanlıspor. İnşallah bu hafta deplasmandaki bu maçtan puan ve puanlar alıp Galatasaray maçında aldığımız galibiyeti de taçlandırmış oluruz. Galatasaray maçının ardından milli maç arasına rağmen idmanlarımız yoğun ve neşeli geçti. İyi çalıştık. İnşallah bu çalışmanın karşılığını da bu hafta alacağız” dedi.

TAKIMDA REHAVETE YER YOK



Ahmet İlhan Özek, büyük kulüplere karşı alınan galibiyetlerden sonra takımların rehavet gösterebildiğini de hatırlatarak, "Büyük kulüplere karşı alınan galibiyetlerden sonra rehavet yaşanabiliyor. Bu tür maçları gördüm. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Hocamız da gerekli uyarıları yaptı. Rehavete kapılmadan bu maça çıkacağız. İnşallah bu maçta puan kaybı yaşamayız“ şeklinde konuştu.