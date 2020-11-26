Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi ödeme yapacak

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ligin 9. haftasnda son şampiyon Başakşehir'i eksiklerine rağmen 3-2'lik skorla deviren siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada da galibiyet yaşamak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi oyunculara bir sürpriz yapmak istiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin cuma gününe kadar ödemelerin bir kısmını daha gerçekleştirerek, futbolcularına Fenerbahçe maçı öncesinde moral vermeyi planlıyor.