Ahmet Nur Ã‡ebi dernek davetine katÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸinin davetine katÄ±ldÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bora Sever'in ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen akÅŸam yemeÄŸinde; Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizlispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin de yer aldÄ±.Â

Ahmet Nur Ã‡ebi, Zolan ve Atik ile sohbet ederken, Ã‡etin'e de yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dostluk iÃ§inde geÃ§mesi temennisinde bulundu.

BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã‡ekiÅŸmeli Ayak Tenisi MaÃ§Ä±: Burak-Necip VS GÃ¶khan-Caner