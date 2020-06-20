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20.06.2020 - 02:09 | | AA

Ahmet Nur Çebi dernek davetine katÄ±ldÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸinin davetine katÄ±ldÄ±.Â

Ahmet Nur Çebi dernek davetine katÄ±ldÄ±!
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BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸinin davetine katÄ±ldÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bora Sever'in ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen akÅŸam yemeÄŸinde; Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizlispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin de yer aldÄ±.Â 

Ahmet Nur Ã‡ebi, Zolan ve Atik ile sohbet ederken, Ã‡etin'e de yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dostluk iÃ§inde geÃ§mesi temennisinde bulundu.

Ahmet Nur Ã‡ebi dernek davetine katÄ±ldÄ±

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