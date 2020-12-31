Ahmet Nur Çebi: Endişe duyulacak herhangi bir durum yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Çebi, "Dün yapılan Covid-19 PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.