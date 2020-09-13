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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe transfer yapabiliyor çünkü..."
13.09.2020 - 17:41 |

Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe transfer yapabiliyor çünkü..."

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Lisans işini çözeceğiz, bu lisans işini çözmeden transfer yapmak istemiyoruz" dedi.

Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe transfer yapabiliyor çünkü..."
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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Lisans işini çözeceğiz, bu lisans işini çözmeden transfer yapmak istemiyoruz. Anlamak istemiyorlar ama biz TFF'nin harcama limitini aşamıyoruz. Fenerbahçe yaptığı anlaşmayla transfer yapıyor. Fenerbahçe'nin bankalar ile ana borcun bu sene ödenmeyeceği şeklinde anlaşma yapınca önü açıldı. Ben anlatamıyorum. " 

"Forvet transferini, laf olsun diye yapmak istemiyoruz. Doğru forveti olana kadar arayacağız, doğru zamanda transferi yapacağız. Taraftarlar bize güvensin."

"Taraftar ister, haklıdır. Forvet için söylüyorum, laf olsun diye transfer yapmayacağım. Maddi, teknik anlamda hayırlı olacak transferi bekleyeceğiz. Mutlaka bir şey yapacağız, en iyisi olsun diye bekliyoruz. Taraftar sabretsin, zaten yorumcular çirkin konuşuyor."

Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe transfer yapabiliyor çünkü...

 

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