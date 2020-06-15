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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi: "Gidecek 3-5 futbolcu var"
15.06.2020 - 21:33 |

Ahmet Nur Çebi: "Gidecek 3-5 futbolcu var"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, "UEFA'ya gitmeme gibi bir durum söz konusu değil. UEFA'yı hallettik" dedi. Öte yandan Çebi takımdan ayrılacaklarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ahmet Nur Çebi: "Gidecek 3-5 futbolcu var"
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi NTV'ye açıklamalarda bulundu.

"Öze dönüşe mecburuz. Artık kulüplerin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayabileceği bir süreç yaşamalıyız."

Bu yardım kampanyası yalnızca maddi anlamda değil, manevi anlamda da bizim için bir başlangıç olacaktır. Öze dönüşe mecburuz. Artık kulüplerin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayabileceği bir süreç yaşamalıyız.

"Gidecek 3-5 futbolcu var"
"Gidecek 3-5 futbolcu var. Belki de onlarla anlaşacağız. Bizim için değerleri var sonuçta. Bakacağız. Onun dışında devam eden yüksek maaşlı kontratlar var. O önemli. Biz anlayış beklediğimizi söyledik ve sezon sonuna bıraktık."

"Gelecek sezon basketbolda..."
"Benim arzum Beşiktaş'ın tertemiz formalarını giyerek kapalı spor salonlarında mücadele vermeleri, ben bu alanlarda yarışmacı olmak istemiyorum. Basketbolda da altyapıdan gençlerle mücadele etmek istiyoruz, gelecek sezon böyle olacak."

"Altayapıda 1 hocanın görev yapacağı yerde 6 hoca görev yapıyor. 2 hocanın yapacağı işi 6 hocanın görev yaptığı dönemi kapatacağız, böyle bir dünya yok"

"Sahaya çıktım ve tüm futbolculara şöyle dedim, "Sizinle devam etmek istiyoruz ama bu şartlar altında değil, sizden indirim istiyoruz; düşünün kararınızı sezon sonunda bize bildirin dedim"

UEFA MÜJDESİ

Gelecek sezon ile ilgili Çebi; "UEFA'ya gitmeme gibi bir durum söz konusu değil. UEFA'dan kağıdı aldık. Temiz kağıdını hallettik" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Gidecek 3-5 futbolcu var

Beşiktaş Yardım Kampanyasını Tanıttı

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