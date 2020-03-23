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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi: Play-off gündeme geldi ancak ben buna karşıyım!
23.03.2020 - 14:32 |

Ahmet Nur Çebi: Play-off gündeme geldi ancak ben buna karşıyım!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, son günlerde gündeme gelen play-off sistemi için ise, "Play-off gündeme geldi ancak ben buna karşıyım!" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Play-off gündeme geldi ancak ben buna karşıyım!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, son günlerde gündeme gelen play-off sistemi için ise, "Play-off gündeme geldi ancak ben buna karşıyım!" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Bu sezon Süper Lig'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir. Kulüpler Birliği toplantısında play-off, play-out gündeme geldi ancak ben buna karşıyım! Play-off ve play-out oynanabiliyorsa ligde kalan maçlar da oynanabilir"

Ahmet Nur Çebi: Play-off gündeme geldi ancak ben buna karşıyım

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