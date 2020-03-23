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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi: “Şu an paranın bir değeri yok"
23.03.2020 - 07:00 |

Ahmet Nur Çebi: “Şu an paranın bir değeri yok"

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs yüzünden ortaya çıkan maddi kaybı düşünecek durumda olmadıklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi: “Şu an paranın bir değeri yok"

Siyah-beyazlı kulübün patronu, herkesi Kovid-19 önlemlerini uygulamaya davet etti, “Şu an paranın bir değeri yok, sağlık daha ön planda. Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına izin vermiyoruz. Karantina onlar için de geçerli. Gitmelerinin risk olacağını anlattık” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs önlemleri konusunda kulüp olarak çok kararlı olduklarını söyledi.

Herkesin tehlikeyi ciddiye alması gerektiğine vurgu yapan Çebi, “Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur. Kovid-19 testini futbolculara yapmayı düşündük ancak bunu yasal yollarla yapmamız gerekiyor. Futbolcuların kontratları var, ülkeden çıkmaları uygun değil. Karantina onlar için de geçerli. Bazılarının çocukları yurt dışında fakat şu an yanlarına gitmelerinin risk olacağını anlattık” diye konuştu.
Başkan Çebi, kulüplerin virüs yüzünden maddi kayba uğrayacağını belirterek, “Şu an paranın bir değeri yok, sağlık daha ön planda. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Tüm kulüplerde virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kere de virüsten zarar ederiz, sorun değil” ifadelerini kullandı.

‘Oynanmamış sayılır’
Süper Lig’le ilgili çeşitli senaryoları da değerlendiren Ahmet Nur Çebi sözlerine şöyle devam etti: Şahsi fikrim ligler oynanmalı. Ancak eğer süreç uzarsa bence bu sezon ligler ‘oynanmamış’ kabul edilmeli. Tescil olmaz. Allah korusun bu iş uzarsa UEFA’da son 5-10 yıllık başarı puanına bakılır, Avrupa’da temsil edilecek takımlar belirlenir. Avrupa gelirlerini de kardeş kardeş bütün takımlar bölüşürüz. Gün birlik olma günü değil mi?”

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