Ahmet Nur Çebi: Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in ardından ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 15 yıl sonra mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Başkan Ahmet Nur Çebi, Milliyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın kötü günleri geride bıraktığını aktaran Çebi, “Kadroyu kurarken asla ümitsizliğe kapılmadım, çünkü iyi bir takım olduğumuza hep inandım. Yapılan transferler, ortaya konulan performanslar sevindirici. Dış etkenlerin aceleci eleştirilerine karşın asla karamsarlığa düşmedik, çünkü bu takımdan müthiş pozitif enerjiler aldık, almaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Çebi, güçlü ve karakterli bir takım olduklarının altını çizdi.

Siyah-beyazlı kulübün patronu, “Tünelin ucunda ışık var, bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Kadromuzun en önemli özelliği efendi ve mütevazı oyunculardan oluşmasıdır. Bu karakter Beşiktaş’ı zirveye ulaştıracak en büyük faktördür. Evet sezon başında hem yönetim hem de değerli hocamız Sergen Yalçın risk aldı, kolay değil. Zaten risk almadan başarılı olamazsınız. Düzlüğe çıktık, hedefe adım adım gidiyoruz. Dış etkenlere, söylemlere, umutsuz mesajlara kulaklarımız tıkadık. Bu tip eleştirilerle enerjimizi kaybetmek istemiyoruz. Bunlara en güzel yanıtı, takım sahada veriyor. İddia ediyorum yenemeyeceğimiz bir takım yok. Pandemi, sakatlıklar ve cezalar ortada. Bu takım en zor gününde bile maç kazanabiliyorsa gerisi detaydır” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyete çok güvendiklerini belirten Çebi şöyle devam etti:

“Sergen hocamızın yeteneğine, bilgisine güvenimiz tam. Yönetim olarak sonuna kadar onun arkasındayız. Enerjimizi asla eleştirilere harcamayacağız, inandığımız yolda ilerleyeceğiz. Tabii ki hedefimiz sezon sonunda ipi göğüslemek. O enerji ve ışık takımda fazlasıyla var. Elbette bu zorlu maratonda başarılı olmak için Ümraniye’nin huzur içinde çalışması gerekiyor. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım huzuru sağlamak için seferber olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

‘Kalbi güzel pozitif adam’

Başkan Ahmet Nur Çebi, Kovid-19’u atlattıktan hemen sonra sahalara dönerek, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Necip Uysal’a övgü yağdırdı. Necip’in çok önemli bir görev adamı olduğuna vurgu yapan Çebi, “Bir insan bu kadar mı pozitif olur. Kalbi güzel, adam gibi adam. Oynadığı maçlarda yüreğini ortaya koyuyor. Haksız şekilde eleştirilmesine açıkçası içerliyorum. Son maçlardaki performansıyla beni haklı çıkardı” ifadelerini kullandı.

‘Aboubakar’da biz haklı çıktık’

Derbide 2 gol atan Aboubakar’ın eski günlerine döndüğünü aktaran Çebi, Kamerunlu yıldızın takıma güç kattığını söyledi. Çebi, “Aboubakar geldiğinde aldığımız eleştiriler hafızalarda duruyor. Şimdi ne oldu? Biz haklı çıktık! Aboubakar’ı alarak doğru bir transfer yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.