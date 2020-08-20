Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması!

Skorer - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Help Steps ile yapılan anlaşmanın tanıtımını yaptı.

Toplantıda "PAOK maçının yerinin değişmesi için bir girişiminiz oldu mu?" sorusuna Başkan Çebi "PAOK maçı bizim için önemli. Tek maç. Kura deplasmanda oynama şeklinde tecelli etti. Hayırlı olsun. Yunanistan'la sorun olduğu söyleniyor. Ne olursa olsun futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz spor için varız, kardeşlik için varız. Cesaretimizi kimse sınamasın. PAOK takımı da siyah-beyaz. Komşu ülkenin takımı. Onların da kartal amblemi var. Bize misafirperverlik göstereceklerdir. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her gün bizimle diyalog halindeler. Yardımlarını, telkinlerini bize iletiyorlar. Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyor. TFF de bunun içerisinde. Biz sadece maçımıza konsantre oluyoruz" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Koita'nın adı geçiyor

Başkan Çebi Beşiktaş'la adı anılan Koita ile ilgili olarak da "Transfer konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Her türlü fikir-görüşme yürütülebilir. Sonuç itibariyle Koita adı geçiyor. Turgay Ciner bizim kulüp için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" açıklamasını yaptı.

Mensah açıklaması

Çebi, Mensah ile ilgili soruya da "Transferin perde arkası uzun hikaye. Berna hanım sözüne sadık kaldı ve biz bu işi el sıkışarak hallettik. Berna hanım futbol kulüplerinde başkan olan değerli bir insandır. Sosyal medyada ailesinin tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Bu transfer yönetici başarısıdır. Galatasaray taraftarı kendi yöneticileri ile bu işi görmelidir. Biraz ölçülü davranmalıdır" karşılığını verdi.