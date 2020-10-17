Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve transfer açıklaması!

Siyah-beyazlı takımın transferleri tek tek görüşlerini belirtti, çok mutlu olduklarını söyledi. Bir bir söz alan oyuncular, şampiyonluk iddialarını yinelerek, “Beşiktaş’ta olmak büyük mutluluk” görüşünde birleşti

Vodafone Park’taki törende yeni isimler Beşiktaş formasını giyecek olmanın büyük bir mutluluk olduğunu aktardı. Tüm futbolcular tek tek duygularını paylaştı:



Gökhan Töre: Beşiktaş’ın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve Sergen Yalçın’a çok teşekkür ederim. İlk günkü heyecanla mücadele edeceğime söz veriyorum.

Vincent Aboubakar: Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Beşiktaş’a büyük bir özlemle geri döndüm.

Josef de Souza: Bir kez daha herkese teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk.

Valentin Rosier: Beşiktaş’ın bana ilgisi karşısında imza atmaya karar verdim. İnşallah Beşiktaş şampiyon olacak. Bir an evvel taraftarlarımıza kavuşmak istiyorum.

Rachid Ghezzal: Türkiye’de ve Beşiktaş’ta olmaktan mutluyum. İyi bir takımız. Taraftarımızla en kısa zamanda buluşup başarılara koşacağımıza inanıyorum.

Fabrice N’Sakala: Beşiktaş forması giymek benim için gerçekten onur. Yıllarca bu anın hayalini kurdum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Atakan Üner: Bana güvendikleri için başkanımıza ve hocamıza teşekkür ederim. Buradaki 9 arkadaşımla Beşiktaş’ın başarısı için çalışacağız.

Welinton: Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Beşiktaş şampiyonluklara alışık, ben de elimden geleni yaparak şampiyonluk yaşamak istiyorum.

Francisco Montero: Beşiktaş formasını giydiğim için gururluyum. Tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.

‘Sergen Yalçın çok kıymetli’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine destek verdi. Çebi, “Teknik kadromuz oldukça iyi, bunu da zamanla göreceğiz. Sergen Hocanın onaylamadığı kimseyi almadık. Sergen Yalçın’a sorarsanız, size zaten gerekli cevapları verecektir. Sergen Yalçın, bizim için çok kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme sorun değil” dedi.

‘Güneş üzüntüsü’

Beşiktaş Başkanı, Şenol Güneş ile ilgili de, “Keşke Şenol Güneş, Beşiktaş’tan gitmeseydi. Olsun gönlümüze su serpiyoruz, Milli Takım’ı güneşli günlere hazırlıyor” yorumunu yaptı.

‘Daha iyilerini aldık’

Beşiktaş’ta yeni transferler ‘Armanda Saklı’ sloganıyla basın mensuplarına tanıtıldı. Vofaone Park’ta gerçekleştirilen özel törende Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye siyah-beyazlı formaya bu sezon katılan yeni yıldızlar eşlik etti.

Daha iyi oyuncular aldıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün menfaatlerini korduklarını belirtti. Siyah-beyazlı kulübünün başkanının konuşmalarından satırbaşları şöyle:

-Pandemi dönemi ve limitlere rağmen yapmış olduğumuz transferlerle huzurlarındayız. Kendilerinden beklentilerimizi karşılayacaklarından şüphemiz yok. Şampiyonluğu istiyoruz, başarılı bir sezon geçireceğiz.

- Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 milyon euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş’ın her kuruşuna sahip çıktık. Bankalarla her gün yeni bir anlaşma yapıyoruz. Bakalım Beşiktaş’ı ne zaman bankalardan kurtarırız.

-Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kadar kiralama ücreti verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz ve takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Transferleri ortak kararla yaptık.

-Sadece bir santrfor alamadık. Forvet transferini de ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için en iyisini yaptık.

‘Ödeme yapmadık’

Ahmet Nur Çebi geçen sezonun ortasında takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı konusuna değindi, “Abdullah Avcı’ya ayrıldığı günden beri ödeme yapmadık. Kendisiyle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Araya hatırlı insanlar girdi. Avukatının açıklaması manidardır, ne demek istediğini anlamadım. Avukatlar ekonomilerine çok düşkündür, onları muhatap almam. Abdullah Avcı haklarından vazgeçtiğini söylerse kendisine saygı ve sevgililerimizi iletiriz” diye konuştu.

Mensah’tan videolu katılım

Yeni transferlerden sadece Bernard Mensah, basın toplantısına katılamadı. Çarşamba günü koronavirüs testi pozitif çıkan Ganalı orta saha video konferans yoluyla toplantıya bağladı. Mensah, Beşiktaş’ta olmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, “Beşiktaş’a transfer olmayı çok istemiştim. Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Kulübümüzün başarılı olması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta!