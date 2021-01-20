Ahmet Nur Çebi'den Talisca açıklaması

Şu anda bulunduğumuz yer çok güzel. Sonuçta lig uzun bir maraton. Mayıs ayının sonu gelmeden, kimin kupayı kaldırıp kaldırmayacağı belli olmaz. Daha çok çalışmamız, şımarmamamız gerekiyor. Beşiktaş camiasına "sabırlı olun, biz iyi şeyler yapıyoruz" mesajını verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Rakiplerin kendilerinden çok daha fazla oyuncu transfer ettiğini vurgulayan Çebi, "Rakiplerimiz son derece transfer dönemlerinde bizden daha fazla oyuncu aldılar. Daha aktif süreç geçirdiler. Onlar daha başarılı olacak diye beklenti oluştu. Bizi yeterli görmeyenler vardı, inanmayanlar vardı. Şimdilik yarışta olduğumuzu ispat ettik. İnanmayanlar vardı. Rakipleri destekleyen medyadaki arkadaşlar sürekli onlara enerji verirken bizi de aşağılara çekmeye çalıştılar. Mutluluğumun nedeni 1 camia mutlu, 2.'si de medyadaki aleyhimize atılan tutulan mesajların yersiz olduğunun ispatlanmış olmasını görmek beni mutlu etti. Taraftarın mutlu olduğunu görüyorum ve bundan da huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Camia olarak özgüven kazandıklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu;

"Bir daha geriye baktığımızda, 1 Ekim'de buraya geldiğimizde 13. sıralarda olan bir Beşiktaş vardı. Öz güvenini kaybetmiş bir takım vardı. Geldiğimizden sonra burayı toparlamak önemliydi ve bunu başardık. Sonuç itibariyle hiçkimse beklemezken Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elde ettik.

Salgının getirdiği süreç çok olumsuzdu. Haziran-Temmuz'da süreç tamamlanmaya çalışıldı. Transferlerden bahsedemezken, birden bire önümüze Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkanı koydular. Bu arada çok çabuk transferleri gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Tarihler çok öne geldi. Planladığımız şeyler başka şeylerdi. Eksiklerimiz, tamamlayamadığımız şeyler oldu. O maçta sağ bek Douglas'ı oynatamadık. Ufak tefek şeyler bile planlarımızı alt üst etti. Zaman içerisinde birlik ve beraberlikle, doğru transferlerle, hocamızın emekleriyle, çocukların bizlere inanmasıyla büyük bir mesafe katettik. Ama daha çok yol var. İşin yarısını yakalayamadık. Bunlar bizim için yeterli motivasyon olmalı. Ama bizim rahat edebileceğimiz bir liderlik olmamalı. Daha çok şey değişebilir."

"KEŞKE ESKİ YÖNETİMDEN 2-3 SENE ÖNCE AYRILSAYDIM"

"Keşkeniz var mı?" sorusuna Çebi, "İnsanın yaşarken, iş yaparken keşkeleri vardır. Benim de vardır. Ama en önemlisi eski yönetimden 2-3 sene önce ayrılmalıydım. Belki Beşiktaş'a daha fazla katkım olurdu. Orada ayrılmalıydım" yanıtını verdi.

"2022 için planlar yapıldı mı? Kulüp maaş skalasında reform yapılacak mı?" sorusuna ise Çebi şu yanıtı verdi;

"Maaş skalasına baktığımızda çok yüksek ile çok düşük arasında uçurum var. Birlik ve beraberlik için baktığımızda yanlış politikalar. Mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın ücretle daha fazla başarı geleceğine inanıyorum. Elimizdeki sözleşmeler geçmişten gelenlerle isim vermek istemiyorum ama başımızın belada olduğu ve Beşiktaş'ın önünü kapatan, ekonomik olarak yoran, transfer anlamında limitlerimizi kapatan futbolcularımız var. Bunların tercihlerini hocamız yaptı. "Bunların katkı yapacağını düşünmüyorum" diyerek bizi yönlendirdi. Doğrusu da buydu.

O kadar ilginç şeyler yaşadık ki, sözleşmeleri çok yüksek olan ve kendilerinden katkı alamadığımız futbolcu kardeşlerimizden gitmelerini ve Beşiktaş'ı rahatlatmalarını istememize rağmen, bu saate kadar gitmediler. Çok ilginç diyaloglar da oldu. "Gitmediği düşünmüyoruz. Aldığımız ücretler çok iyi. Bunu başka bir yerde alamayız, bulursak bakarız. Hangi şehir, bakarız. Paraya bakarız" diye diye, yaklaşık 6 ay burada oturan arkadaşlarımız var. Onların yerine transfer yapmamız gerekiyordu.

"TRANSFERDE İŞİMİZ ÇOK ZOR"

Çok zor şartlar altında ve ekonomik olarak realize ettik. Şu anda çok başarılı olup da kişilerin aldığı ücretlere baktığımızda, başarısız olanların ücretlerine baktığımızda arada büyük uçurum olduğunu görüyoruz. Bu da ister istemez yanlış politikaların hala daha Beşiktaş'ı yormaya devam ettiğini ve muhtemelen 1 veya 1.5 yıl yormaya devam edeceğini görüyoruz. Kadroları ufak ufak değiştirmeye çalışıyoruz. Mevcut arkadaşlarımızdan sözleşmelerini fesh edemediklerimiz, onlardan gidenler olmadıkça transferde işimiz çok zor. Onlar da maalesef bize bu desteği vermiyorlar. Onları yargılamıyorum. Onlar sözleşmelerle gelmişler. Ama onlara bu kontratlar neye istinaden verilmiş? Uzun yıllar kontrat yapılmış, bunların sorgulanması gerekiyor. Ben sorguluyorum, kamuoyunun da sorgulamasını istiyorum."

"VOLEYBOL'DA ALT YAPININ ADI VAR"

"Voleybolda düşmeyle ilgili büyük sorunu var" diyen Ahmet Nur Çebi, "Takım düşebilir. Rakipleriniz de kazanmak için oynuyor. Ama bizim önümüzü tıkayan bir transfer yasağı var. Bunun nedeni yıllardır yine futbola benzer rakamlar aynı olmasa bile, çok yüksek rakamlarla yapılan sözleşmeler var. Haciz ve icraların olduğu bir kulübümüz var. Bundan dolayı transferde önmüzü açmadılar. Voleybol şubeye baktık. Alt yapıdakilerle devam edelim dedik. Ancak altyapının adı var. Bordrolarda isimler var. Ama altyapıda kimseyi bulamadık. Bunu realize etmeye çalışıyoruz" sözleriyle yaşanan durumu anlattı.

"Beşiktaş borçsuz günleri ne zaman görecek?" sorusu üzerine de Ahmet Nur Çebi, "İsterseniz 3-5 senede halledebilirsiniz. Ama burası bir spor camiası. Başarı da gerekiyor. İkisini birlikte yürütmek istiyorsanız bu 3-5 sene 10 seneye de çıkabiliyor. Benim beklendim 10-12 seneden önce Beşiktaş'ın kontrol edilebilir bir borç yapısı olmayacaktır ama baskette ve voleybolda yaptıklarımız gibi, futbolda 1-1.5 sene biten kontratların yerine seçerek koyduğumuz ekonomik futbolcularla ve ondan sonra onların satışından elde edilecek gelirlerle Beşiktaş'ın önünde 10-12 senesi var" yanıtını verdi.

"ROSIER, MONTERO VE GHEZZAL'IN BONSERVİSLERİ ALINACAK MI?"

Takımda kiralık oynayan Rosier, Montero ve Ghezzal konusunda ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu oyuncuları tutabilirsek daha iyi bir sene geçirebiliriz. Ancak bu 3 oyuncu geçen sene çok istememize rağmen "önümüzü görelim" diyerek bu seneye konuyu sarkıttılar. Bahsi geçen 3 futbolcunun verdiği cevap "Biz Türkiye'yi tanımak istiyoruz. Bu seneyi tanıma yılı olarak yaşamak istiyoruz. Ondan sonra konuşuruz" dediler. Ancak bu üç arkadaş ve kulüpleri bizi bonservisleri konusunda zorlayabilirler" ifadelerini kullandı.

TFF'YE ELEŞTİRİ

Salgın döneminde TFF'nin beklenen icraatları yapmadığını kaydeden Çebi, "TFF'de yavaşlık görüyorum. Anlayışlı davranılmasına çok ihtiyaç olan bir süreçten geçiyoruz. Zorlayan bir süreç. TFF'nin bazı konularda kulüplerin önünü kapatmak yerine bu seferlik önümüzü açması gerektiğini söylediğimiz çok konu oldu. Çok ilginç şeyler oldu. Yabancı sayısı 14'ten 16 oldu. Bunu ben istedim. Sadece bu süreç için talep ettik. "3-0 hükmen yenik sayılırsınız şartını koyarsanız önümüzü açmalısınız" dedik. Yaptığımız kurları 8 binle çarparken şimdi bunu 9 binle çarpıyorlar. Külüplere 9 bin liralık kur getirdiler. Limitlerimizi de bunu yaparak eksiğimize geçiriyorsunuz. Ülkenin ensflasyon yüzde 10'sa böyle yaparsınız. Daha fazla olursa ne yapacaksınız. Bu gibi sorunlar var. Kulüplere hoş görünün olması gereken süreç olmalı. Ancak TFF bunu yapmıyor. FIFA ve UEFA, her ne kadar "Sizin yanınızdayız. Size destek olacağız. Kulüplerin durumlarını anlıyoruz" söyleminde bulunulmasına rağmen futbolcular haksız olsalar bile salgın yokmuş gibi davranan UEFA ve FIFA'yla karşı karşıyayız. TFF bu konuda daha fazla destek olması gerekirken beklediğimiz desteği bulamıyoruz." diye konuştu.

"TALİSCA HİÇ GÜNDEMİMİZDE OLMADI, BİZİM DE ONUN GÜNDEMİNDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Talisca için adım atıldı mı?" sorusuna da Çebi, "Talisca gündemimizde hiç olmadı. Bizim de Talisca'nın gündeminde olduğumuzu düşünmüyorum. Marka değeri yüksek futbolcuların etrafında çalışaın insanlar oluyor. Takipçi sayısını artırmak için bu tür şeyler yapıyorlar. Taraftarıma şunu söylüyorum. Bu tür şeylere itibar etmesinler. Herhalde meraklı sevgiden kaynaklanıyor. Ancak çocuklarımız çok fazla meşgul oluyor. Bu tür şeyleri kaale almasınlar." yanıtını verdi.