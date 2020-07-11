Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı hakkında A Spor'a konuştu.

"Sergen Yalçın'ın sözlerin arkasındayım"

"Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Bunun dışında kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz."

"Kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir"

"Yabancı sınırlaması yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Türk futbolcunun oynaması alt yapıdaki genç oyuncular için de örnek teşkil edecektir. Genç futbolcular rol model olarak ağabeylerini örnek alacaktır. Bu da onların gelişimine katkı sağlar. Alt yapıdan futbolcu çıkarıp oynatan kulüplere belirli kriterlerin karşılanması karşılığında prim verilebilir. Yabancı sınırı yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan vergi oranı yükseltilebilir.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin